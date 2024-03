Mielipiteet

Lukijan mielipide: Euroopan on vastattava itse puolustuksestaan

Matti Korhonen Kainuun Sanomat

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Vladimir Putin säikäytti lännen määräämällä ydinasejoukot hälytysvalmiuteen.

Nato, jonka suojaan oli siihen saakka luotettu menetti hetkessä merkitystään. Putin käänsi ydinpelotteen päälaelleen turvaamaan sillä valloituksiaan.

Sotaa on nyt kestänyt jo reilut kaksi vuotta ja sama pelottelu jatkuu. Selitys on yksinkertainen. Lännessä kunnioitetaan ihmiselämää, kun taas Putinin hallinnossa asia on päinvastainen. Diktaattori ei mieti, menisikö heitä miljoona tai viisi miljoonaa.

Tämän asetelman uhreja ovat ukrainalaiset. Muutettuaan erityisoperaation sodaksi Ukrainan tulevaisuus on kammottava.

Suomi ja muut Venäjän rajanaapurit ovat osallistuneet kiitettävästi Ukrainan auttamiseen.

Sen sijaan sodan alussa merkittävää apua antanut Yhdysvallat on viime aikoina menettänyt luottamustaan, joskin ukrainalaiset varovat sen sanomista ääneen.

Huippuna oli 22. maaliskuuta amerikkalaisten esittämä vaatimus, ettei venäläisiin öljynjalostamoihin saisi iskeä. Samaan aikaan Venäjä tuhoaa Ukrainan infraa minkä ehtii.

Amerikkalaisten lopetettua Ukrainan tukemisen myös muiden on herättävä todellisuuteen. Kuvittelevatko taiwanilaiset tosissaan, että Yhdysvallat puolustaisi heitä Kiinan hyökkäykseltä? Entä mikä on Natosta ja muista kahdenvälisistä sopimuksista huolimatta balttien ja Suomen tilanne?

Alpo Rusi näki vuodenvaihteessa kirkkaasti, ettei Putinia pysäytetä ennen kuin johtavat läntiset johtajat päättävät Casablancan (tammikuu 1943) konferenssin tapaan viedä sodan loppuun, maksoi mitä maksoi.

Emmanuel Macronin jokin aika sitten koolle kutsumassa Pariisin kokouksessa sen sijaan päätettiin enemmänkin siitä, mihin toimiin ei ainakaan ryhdytä.

Viimeistään nyt on kaikille selvää, että Euroopan on vastattava itse puolustuksestaan, vaikka Ukrainaa vuosien päässä oleva varustautuminen ei ehdi pelastaa.

Eurooppa kyllä kykenee varustautumaan itse, vaikka nykyinen tilanne onkin pelottavan surkea.

Nykyisellään Euroopan talousmahdit ovat sotilaallisesti vain varjoja entisestään. Esimerkkinä Ranska, joka pystyy valmistamaan 3000 (siis kolmetuhatta!) tykistön ammusta kuukaudessa!

Euroopassa osataan tehdä myös aseita, kun uhka tulee todelliseksi ja asiaan satsataan eikä ostoissa suosita amerikkalaisia.

Matti Korhonen

Saijanlahti

Sotkamo