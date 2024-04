Mielipiteet

Kirjoittaja mainitsee alasajon räikeänä esimerkkinä terveyspalveluiden resurssien ja palvelupisteiden karsimisen. Kuva: Marjatta Kurvinen/arkisto

Lukijan mielipide: Hallitus on etääntynyt kansasta

Kainuun Sanomat

Nykyhallitus ei ole kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista; tärkeämpänä se pitää sitä, että Suomi on EU:n mallioppilas. Kun Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen (bkt) nyt on 73,8 prosenttia, eli ylittää EU:n suositteleman 60 prosentin rajan, on hallitus paniikissa lähtenyt linjauksiin, joilla rapautetaan hyvinvointivaltion perusta.

Valtion velkaamme on verrattu muiden pohjoismaiden pienempiin velkamääriin, mutta vähälle huomiolle on jäänyt, että suunnilleen puolet, eli 13 EU:n 27:sta valtiosta on velkamäärässä ylittänyt tämän 60 prosentin rajan.

Kaikissa Välimeren maissa valtio velka suhteessa bkt:hen on reilusti yli 100 prosenttia: esimerkiksi Italiassa 141 prosenttia ja Kreikassa peräti 172 prosenttia. Mainittakoon vielä, että mahtivaltiossa USA:ssa julkinen velka on 103 prosenttia bkt:sta, mutta sitä ei pidetä siellä ongelmana.

Kaiken kaikkiaan valtion nykyinen velka ei edellyttäisi hyvinvointivaltiomme alasajoa. Alasajon räikeänä esimerkkinä voi mainita terveyspalveluiden resurssien ja palvelupisteiden karsiminen vaikka niihin päinvastoin tarvittaisiin lisää resursseja.

Kansa on kuitenkin saanut sitä mitä on äänestyskopissa tilannut. Brittilehti The Guardian artikkelissaan totesi nykyhallituksen olevan Suomen historian oikeistolaisin hallitus.

Perussuomalaisia äänestäneet eivät ehkä arvanneet kuinka oikeistolaiseksi puolue tulee osoittautumaan – onpa sitä joiltain osin luonnehdittu äärioikeistolaiseksi.

Nykyhallitusta pitäisi muistuttaa, että varmistaakseen Suomen pysymisen edelleen EU:n mallioppilaana, olisi ennen kaikkea huolehdittava kansalaisten perus toimeentulosta ja riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sulo A Tapaninaho

erikoislääkäri

eläkeläinen

Kuopio