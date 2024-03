Mielipiteet

Kirjoittajat huomauttavat, että Jormuan kylällä on vain yksi palvelu, ja se on hyvää ja laadukasta opetusta antava kyläkoulu. Kuva: Teijo Määttänen / Arkisto

Lukijan mielipide: Jormuan koulu on koko kylän keskus

Jormuan koulun vanhempainryhmä ja Jormuan kylä- ja asukasyhdistys ry Kainuun Sanomat

Me Jormuan vanhemmat sekä kylä- ja asukasyhdistyksen edustajat olemme vakavasti huolissamme Kajaanin kaupungin suunnitelmista lakkauttaa Jormuan koulun toiminta.

Koululakkautuksia ei voi katsoa pelkästään laskelmien pohjalta, myös lapsivaikutukset täytyy huomioida.

Kyläkoulujen säilyttämisessä tuetaan parhaiten turvallista lapsuutta lähikoulussa tuttujen ihmisten ympäröimänä eivätkä koulupäivät veny koululaisilla liian pitkiksi.

Jos Jormuan koulu lakkautetaan, yhä useampi lapsi joutuu pidentyneen koulumatkan takia käyttämään koulumatkoihin paljon enemmän aikaa päivästä kuin nyt. Pidentynyt koulumatka ja siihen käytetty aika on pois lasten harrastuksista ja ajasta perheen kanssa.

Viitostien varteen on puolitoista vuotta sitten rakennettu upouusi kevyenliikeenteen väylä, jota pitkin suuri osa Jormuan koululaisista pääsee nyt turvallisesti kouluun. Pyöräily ja kävely on nyt mahdollista myös viitostien toiselta puolelta tuleville oppilaille turvallisen alikulkutunnelin kautta.

Koululaiset ovat sanoneet olevansa onnellisia, että ovat päässeet pois taksirumbasta pyörätien ansiosta. Myös tämän hetken kuljetusoppilailla koulumatka on ajallisesti kohtuullinen eikä taksissa istuta pitkiä aikoja.

Odotusajat lapset voivat liikkua ja leikkiä koulun tiloissa/pihalla. Jos koulu siirtyisi Kuluntalahteen, tämä aika muuttuisi taksissa istumiseen. Samalla kuljetuskustannukset nousisivat huomattavasti.

Jormuan kylällä on vain yksi palvelu ja se on hyvää ja laadukasta opetusta antava kyläkoulu.

Jormuan koulu on koko kylän keskus. Siellä toimivat myös pienten kyläläisten perhe- ja leikkikerhot sekä varttuneemman väen kokoontumiset. Myös paikalliset yhdistykset käyttävät Jormuan koulun tiloja kokoontumisissaan.

Koulu on myös paikka, jossa esimerkiksi vanhempainryhmän ja kyläyhdistyksen yhteiset tapahtumat, lasten harrastekerhot ja leirit järjestetään. Kaikki toimijat toimivat hyvässä yhteistyössä, josta yhteisenä hauskana tapahtumana voi mainita vastikään järjestetyn talviriehan.

Koulu, jonka tilat ovat puhtaat ja riittävät, ja meillä on myös täysin toimiva ja hyvä liikuntasali, jota lasten ja nuorten harrastuskerhot voivat myös käyttää omassa toiminnassaan.

Ympärillämme on luonto, joka tarjoaa myös hyvän oppimisympäristön. Koululla on hyvä yhteishenki, josta hyvänä osoituksena on koko koulun jokakeväinen kevätretki johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. Kevätretken on mahdollistanut aktiivisen vanhempainryhmän oma varainhankinta.

Jormuan kylä on vetovoimainen ja elävä kylä, jonka oma kyläkoulu houkuttelee muuttamaan lapsiperheitä kylälle. Vauvoja syntyy kylälle vuosittain tasaiseen tahtiin.

Vaikka oppilasmäärä laskisikin nykyisestä hieman, se ei tule laskemaan niin paljon, ettei järkevää yhdysluokkaopetusta olisi mahdollista järjestää myös tulevaisuudessa.

Moni perhe tekee muuttopäätöksen kylälle vasta lasten kouluiän kynnyksellä eivätkä nämä perheet näy missään tilastoissa. Monen lapsiperheen muuton tukena on ollut tieto toimivasta kyläkoulusta.

Jormuan koulun säilyttäminen tukisi myös Kajaanin elinvoimapolitiikkaa, aluekehittämistä ja kaavoitusta. Jormuan kylä on houkutteleva asuinalue Oulujärven rannalla, lähellä kaupunkia, jossa on valmiiksi kaavoitettuja tontteja ja toimiva kunnallistekniikka. Alueelle on myös saatu oma valokuituverkko viime kesänä.

Vetoamme Kajaanin kaupungin päättäjiin, että he jatkavat kyliä suosivaa kehitystä antamalla Jormuan koululle toimintarauhan.

Olemme sitä mieltä, että Jormuan koulun toiminnan lakkauttaminen ei millään muotoa ole kaupungin strategian tai kouluun ja koulutiestöön tehtyjen investointien valossa järkevää.

Jos koulu lakkautetaan, kuolee samalla Jormuan koulun vanhempainryhmän toiminta. Myös Jormuan kylä- ja asukasyhdistyksen toiminta hankaloituu huomattavasti tai saattaa jopa loppua kokonaan, jos kylällä ei ole yhteisiä tiloja ja ympäristöä, missä toimia. Samalla lakkaavat kaikki eri toimijoiden järjestämät kerhot ja virkistystoiminta, koska paikkaa toimintojen järjestämiseen ei olisi.

Vetoamme Kajaanin kaupungin päättäjiin, että he jatkavat kyliä suosivaa kehitystä antamalla Jormuan koululle toimintarauhan ja kylän lapsiperheille mahdollisuuden laittaa lapsensa toimivaan ja hyvään kyläkouluun jatkossakin.

Aivan, kuten he ovat aiemminkin järkevästi päättäneet ja halunneet aina säilyttää Jormuan kyläkoulun.

Kirjoittajat: Jormuan koulun vanhempainryhmä: Marita Kokkonen, Lea Portano, Anne Kiistala, Veera Juntunen, Jenni Alalahti, Marjo Kallio, Piia Lukkari, Satu Tikkanen, Hanna Niskanen ja Henna Moilanen sekä Jormuan kylä- ja asukasyhdistys ry: Terhi Kortelainen, Lea Portano, Asko Kortelainen, Aija Korhonen, Jari Heikkinen ja Sanna Kurkinen.