Lukijan mielipide: Miljardileikkaus lähipalveluihin on huono linjavalinta

Hoitoon pitää päästä ajallaan, lähellä ja laadukkaasti. Oli lompakko paksu tai tyhjä, asui maalla tai kaupungissa. Tämä on päättäjien ydintehtäviä. Nyt Petteri Orpon (kok.) hallitus pettää velvollisuutensa turvata terveyspalvelut tasa-arvoisesti.

Orpo ja Purra (ps.) tekevät vaalipuheiden vastaiset miljardiluokan leikkaukset vanhustenhoitoon, neuvoloihin ja terveysasemiin. Tämä on väärä arvovalinta, jota saa ja pitää vastustaa.

Valtiovarainministeri Purra on perustellut lähipalveluista leikkaamista rahojen vähyydellä. Huoli siitä, että Suomi velkaantuu tällä hallituskaudella vauhdikkaammin kuin aiemmin, on yhteinen. Silti valtiovarainministeri Purra ajaa hyväosaisille suuria veronkevennyksiä.

Veroalen voittaja on pääministerin tuloluokka, jolle kädenojennuksen arvo on toistatuhatta euroa vuosittain. Palveluja tarvitsevalle on varattu maksajan rooli.

Samalla kun kokoomus ja perussuomalaiset jakavat kovatuloisimmille veroalen, he rahoittavat miljardeja maksavaa Turun tunnin junaa. Asiantuntijat tuomitsevat hankkeen tuhlaukseksi ja haitalliseksi. Miksi jättisummia tärvätään pääministerin vaalipiiriin miljardihankkeeseen?

Vauraiden veroale, miljardien tunnin juna tai massiiviset leikkaukset lähipalveluihin eivät ole pakollisia. Kyse on arvovalinnoista, poliittisesta linjasta.

Kun hoitajista ja lääkäreistä säästetään, pitenevät hoitojonot niin metropolissa kuin syrjäseuduillakin. Vaivat pahenevat ja hoito kallistuu. Näin rahanmeno pidemmän päälle kasvaa.

Orpon ja Purran linja repii Suomea kahtia. Vauraimmat saavat rahalla tarvitsemansa, tavallinen kansa ei. Keskustalaisena uskon, että hallituksen pitää torjua Suomen jakautumista, ei vauhdittaa sitä.

Keskusta ei hyväksy Orpon ja Purran väärää linjaa. Palveluissa on parannettavaa, mutta miljardileikkaukset lähipalveluihin eivät ole lääke. Siksi teemme välikysymyksen.

Orpon hallituksella on aika miettiä arvovalintansa uusiksi. Pidetäänkö rikkaiden, tunnin junan, vaiko sittenkin suomalaisten lähipalvelujen puolta?

Hilkka Kemppi

Keskustan varapuheenjohtaja

kansanedustaja