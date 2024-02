Mielipiteet

Lukijan mielipide: Mitkä ovat uuden presidentin lupaukset tieteiden kuningattarelle?

Alli Huovinen Kainuun Sanomat

Niinistö lupasi puuttua nuorten syrjäytymiseen, uutisoi Yle 12 vuotta sitten.

”Tuleva presidentti Sauli Niinistö lupasi perustaa työryhmän pohtimaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Hän halusi kaikkien suomalaisten miettivän, mitä asiassa voitaisiin tehdä. Niinistö toi ilmi huolensa myös haja-asutusalueiden ongelmista ja siitä, miten koko Suomi pysyisi asuttuna." (Yle 5.2.2012)

Niinistön presidenttikautena lupauksia on annettu myös opetusministerien taholta. Krista Kiuru (sd.) hehkutti kutsuvansa pelialan huiput ideoimaan matematiikan opetusta (KSML 2.9.2013). Keksittiin laittaa oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan.

Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ministerikautena opetus- ja kulttuuriministeriö halusi kuulla, mitkä taiteenalat ja liikuntalajit kiinnostivat koululaisia ja millaisia harrastuksia haluttiin kouluihin.

Suomen Kulttuurirahaston aloitteesta käynnistyi Taidetestaajat-toiminta, Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen 8-luokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) lupasi kouluihin lisää digiä ja että "yksikään nuori ei syrjäydy eikä vanhenemista tarvitse pelätä" (3.6.2019). Oppivelvollisuutta laajennettiin. Andersson ja sijaisensa Jussi Saramo halusivat vähentää matematiikkaan panostamista.

Presidentti Niinistö ja tohtori Jenni Haukio ovat muistuttaneet lukemisen ja liikunnan merkityksestä, mutta kuten tiedämme, eivät heidän eivätkä opetusministerien toimet tuottaneet toivottua tulosta.

Uudenvuodenpuheessaan Niinistö kehotti tavoittelemaan kolmea ällää, lukemista, laskemista ja liikuntaa. Pitäisikö tavoitteisiin liittää kaksi ämmää, maaseutu ja matematiikka?

Yksi keskeisistä ja suuria kustannuksia aiheuttavista yhteiskunnan ongelmista on nykyään se, että melko suuri osa peruskoulunsa päättävistä nuorista syrjäytyy: he eivät kykene opiskelemaan ammattia eivätkä työllistymään.

Tätä ilmiötä on tutkittu ja yllättäen saatu selville, että syrjäytymiseen yleensä liittyvät huonot perustiedot, erityisesti matematiikassa (Matti Lehtinen/Solmu 2, 2011). Laskennon ja perusmatematiikan pohja jää hataraksi.

Uusi toivo heräsi, kun opetusministeriksi valittiin pitkästä matematiikasta laudaturin kirjoittanut Anna-Maja Henriksson (r.). Luulen, että hänellä on tietoa myös matemaattisten aineiden opettajapulasta, sillä ruotsinkielisillä alueilla tuo on ollut tiedossa jo vuosikymmenien ajan. Yllättävän hiljaa Henriksson on ollut.

Matematiikka on tärkeää ja jopa välttämätöntä myös ulkopolitiikassa, mutta ennen kaikkea isänmaa tarvitsee matematiikan osaajia.

Arvojohtajana presidentti voi lukemisen ja liikunnan lisäksi hoputtaa myös laskemaan. Matemaattisten aineiden opettajapula alkaa olla niin paha, että tarvitaan entistä enemmän kotijoukkoja lasten ja nuorten opiskelun tueksi.

Herätellään päättäjät! Saataisiinko apua lehdistöltä? Verovaroilla kustannetun Ylen anti tarvitaan nostattamaan UMK-huumaa.

Alli Huovinen

Matikkatäti

Oulu