Lukijan mielipide: Moisiovaara, maailmanlopun eläkeläiskylä

Suomessa on eniten eläkeläistalouksia Palojoensuu-Kuttasella Enontekiöllä. Kaikista postinumeroalueen talouksista niitä on 72,1 prosenttia.

No melkein yhtä kuttasia ollaan Hyrynsalmen Moisiovaaran postinumeroalueella, jossa vastaava prosenttiluku on 71,7. Eläkeläisvapaita talouksia on siis vain vajaa kolmannes.

Moisiovaarassa ei arvatenkaan ole vihreitä, jotka vihaavat vähätuloisia eläkeläisiä. Vihreitä ovat vain metsät, joita tosin hakataan hurjaa vauhtia, niin että tiellä liikkuu lähinnä vain puurekkoja. Sekin liike voi loppua, kun tie alkaa olla kauttaaltaan keskeltä halki.

Moisiovaara oli ammoin yksi Kainuun mahtavimmista kylistä. Kyläkoululaisia oli enimmillään yli 150 eli melkein saman verran kuin nyt kaikkia asukkaita yhteensä. Koulua ei tietenkään enää ole eikä kauppaa tai postiakaan, joskus oli jopa terveystalo. Urheiluseuran nimi oli oikeutetusti Moision Mahti. Seura kävi säännöllisesti rökittämässä kirkonkylän Iskun.

Keski-ikä Moisiovaaralla on nyt korkea. Se on 61. Jäljellä oleva porukka ei lähde enää työn perään, vaikka kauhukabinetti siihen kuinka patistaisi. Vetovoimaisin muuttopaikka on kirkonkylän Saukkokangas. Hautausmaan ohi isän kanssa aikoinaan kävellessämme hän sanoi, että tuonne me kaikki joudumme. Se jäi pysyvästi pienen pojan mieleen. Nyt siinä aletaan kohta olla.

Niihin aikoihin kylällä vielä harrastettiin juopottelua, mikä antoi herran sanaa julistaville poutasille ja härkösläisille otollisen maaperän. Heinänteon aikaan joskus 1950-luvulla tai niillä main sitten ilmoitettiin, että maailmanloppu tulee sinä ja sinä päivänä tiettyyn kellonaikaan. Heinäntekoa ei keskeytetty, eikä maailmanloppua tullut. Mutta nyt ainakin kylän loppu taitaa olla käsillä.

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä kunta aikoo tehdä Moisiovaaran ja varmuuden vuoksi koko kunnankin saattohoidon eteen. Jos isoilla kylillä menee huonosti, miten meneekään pienemmillä.

Vai käykö niin kuin naapurikunnassa, jossa virkakunnan terävin kärki on jo muuttanut muualle, vaikka virkapaikkakunnan maksama palkka kyllä kelpaa.

Ismo Heikkinen

Kajaani