Lukijan mielipide: Nuorisoministeri ei tiedä mistä puhuu

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist kertoi eduskunnan täysistunnossa torstaina (12.10.): ”jos on kyse etsivästä nuorisotyöstä, niin se on nimenomaan näin, että mennään kotiin nuorten kanssa ja autetaan heidät syömään aamiaista, saamaan vaatteet päälle ja menemään kouluun. Se on tällä tasolla...”

Etsivänä nuorisotyöntekijänä ja korkeasti koulutettuna nuorisotyön ammattilaisena vastaan, että se ei todellakaan ole näin.

Koen nuorisoministerin sanat vähättelevinä ja ne osoittavat, ettei hän tiedä mistä puhuu.

Kahden viime vuoden aikana en ole kertaakaan auttanut nuorta syömään aamiaista. Olen auttanut useaa ahdistunutta nuorta hakeutumaan mielenterveyspalveluihin.

En ole auttanut yhtään nuorta saamaan vaatteita päälle. Olen auttanut useaa nuorta hakemaan opiskelu- tai työpaikkaa. Olen nuorten kanssa yhdessä rakentanut nuorelle parempaa arkirytmiä ja terveellisempiä elämäntapoja.

Olen ollut usean nuoren elämässä ainoa ihminen, joka on kuunnellut ja kuullut nuoren huolia yksinäisyydestä, osattomuudesta ja jaksamisesta.

Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita ovat nuorten toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Tätä toteutetaan kulkemalla nuoren rinnalla ja varmistamalla, että nuori pääsee ja kiinnittyy niihin palveluihin, joita hän elämäntilanteessaan tarvitsee.

Vahvistamalla nuoren taitoja toimia yhteiskunnan jäsenenä ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Ministeri Bergqvist haluaa nyt keksiä uusia palveluja nuorille ja panostaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön.

Koulunuorisotyö on tärkeää ja siihen tuleekin panostaa, mutta puheenvuorossaan ministeri unohtaa, että kaikki nuoret eivät käy koulussa tai opiskele.

Ensisijaisesti etsivät nuorisotyöntekijät palvelevat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja heitä, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Nuorisoministeri ei siis tunnu tietävän mitä etsivä nuorisotyö on. Me emme tarvitse uusia työmuotoja tai kehittämishankkeita. Me tarvitsemme olemassa olevien työmuotojen tukemista ja päättäjiä, jotka ymmärtävät, mitä kentällä tehdään.

Heini Juntunen

sosionomi (amk)

etsivä nuorisotyöntekijä