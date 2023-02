Lukijan mielipide: Onko Suomen tärkein luonnonvara omissa käsissämme?

Metsistä puhuttaessa pitää muistaa, että metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara kattaen viidenneksen viennistämme ja ne ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Lisäksi metsäsektori työllistää yli 100 000 henkilöä. Siksi EU-politiikassa Suomen tulee istua kaikissa niissä pöydissä, joissa päätetään suomalaisia koskevista asioista. EU:n tekemän sääntelyn on oltava tarkoituksenmukaista ja suomalaiset erityispiirteet huomioivaa, eikä se saa heikentää Suomen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Metsiä on kunnioitettava ja niiden hyödyntämisessä on sovitettava yhteen puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa lisäävät toimenpiteet. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehty merkittäviä toimia kovalla

vauhdilla, mutta globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääseminen ei saa vaarantaa metsäsektorin kehittämismahdollisuuksia tai luoda turvattomuutta yksityisen metsäomaisuuden suojaan.

Metsät ovat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilensitojia, -nieluja ja -varastoja osana laadukasta metsänhoitoa. Jatkuvan kasvatuksen menetelmää tulisi suosia sille soveltuvalla maapohjalla, koska monen kokoisena ja eri-ikäisenä kasvava puusto toimii tasaisena hiilinieluna. Puuston terveydestä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan parhaiten sekametsiä suosimalla, kasvupaikoille parhaiten soveltuvia puulajeja käyttämällä ja ajantasaisesti hoitamalla. Hoitamattomat metsät eivät toimi kunnolla hiilinieluina, eivätkä tuota.

Metsäsektorin viennistä suuri osa on nyt raaka-ainevaltaista. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen voimme nostaa jalostusarvoa ja tehdä Suomesta maailman johtavan biotalouden edelläkävijän. Puutuotteiden ja paperin lisäksi metsästä saatavia biomassoja hyödynnetään jo nyt useissa hyödykkeissä. Suomen uusimmat sellu- ja biotuotetehdasprojektit ovat yksi hyvä esimerkki oikeasta kehityssuunnasta.

Suomen on turvatta myös yksityisen metsänomistajan suojaa ja oikeutta oman metsäomaisuuden hyödyntämiseen. Metsänomistajat tuntevat omat metsänsä parhaiten ja ovat itse asiassa hyvin aktiivisia metsänsuojelijoita itse. Sijoituskohteenakin metsät ovat osoittautuneet olevan parhaimmin suojassa inflaatiolta.

Puun kysyntä on siirtymässä sertifioituihin metsiin. Metsäsertifioinnilla todennetaan yli lainsäädännön vaatimusten toteutuva luonnon monimuotoisuus ja ympäristöarvot metsätaloudessa sekä pyritään samalla siihen, että toiminta on myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Metsäsertifiointijärjestelmän negatiiviset vaikutukset kohdistuvat suurelta metsänomistajiin ja sertifikaattien mukaisesti hoidetun metsän tuotot täytyy saada näkymään myös kantohinnoissa.

Riikka Huotari

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

erityisluokanopettaja

Sotkamo