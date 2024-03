Mielipiteet

Lukijan mielipide: Patentoidusti painovoimalla veto-, pito- ja elinvoimaa

Kari Moilala Kainuun Sanomat

Alex Oxenstierna (1583-1654): ”Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.”

Albert Einstein: ”On kaksi ikuista; ihmisen tyhmyys ja universumi, en tosin ole aivan varma viimeksi mainitusta.”

Kirjoitukseni pontimena on Kainuun Sanomissa 2.3. julkaistu energiantuotannon emeritusprofessorin Veli Pohjosen mielipidekirjoitus.

Seuraava perustuu koulufysikkaani: energiaa ei voi tuottaa. Koska sitä ei voi myöskään hävittää, kaikki energia on kierrätysenergiaa, energian olomuoto vain muuttuu.

James Wattin (1736-1819) lauhdutinkeksinnön energiatehokkuuden parannus johti lisääntyneeseen polttoon ja sen aiheuttamiin päästöihin. Kyse oli energiaparadoksista: hyvällä keksinnöllä lämmitetään maailmaa. Kyse ei siis ole passiivisesta ilmastonmuutoksesta.

Muun muassa Exxon Mobilen (Esso) toimitusjohtaja Darren Woods ilmoitti vastikään Fortunen haastattelussa, ettei nykyisillä keinoilla pysty ratkaisemaan ongelmaa (wind and sun-no fun; nuclear-unclear).

Hän vaati läpimurtokeksintöjä. On jopa vaadittu paradigman muutosta. Mitä se voisi olla?

Suomalaiseen keksintöön on 31.8.2021 myönnetty patentti. Patentin myöntänyt Patentti- ja rekisterihallitus totesi, että sähköä on tuotettu kuluttamatta energiaa.

Se ei löytänyt keksinnölle vertailukohtaa koko maailmasta. Patenttia ei saa myöntää ikiliikkujalle. Mistä on kysymys?

Kyseessä on suljetun kierron vesivoimala, jonka ensimmäinen ja ainoa energia on syötetty, kun se on täytetty vedellä siten, että siinä on eri tasolla olevat nestepinnat. Näin on saatu aikaan potentiaalienergia, minkä vaikutuksesta vesi virtaa.

Keksinnön ydin on se, että painovoiman vaikutuksesta nestepintojen korkeuserot on säilytetty, mikä mahdollistaa jatkuvan sähkön konvertoinnin ilman lisäenergiaa.

Keksinnöstä on lähetetty kaksi uutta patenttihakemusta.

Mikä on keksinnön energiatehokkuus?

Voiko näin tuotetun sähkön käyttö kuluttaa energiaa?

Olisiko keksinnölle käyttöä?

Kirjoittaja on kajaanilainen varatuomari.