Lukijan mielipide: Pikku-Pete on tärkeä

Olen huomannut, miten tärkeä Pikku-Pete -palveluliikenne on Kajaanissa monelle vanhukselle ja muille, joilla on liikkumisessa haasteita. Pikku-Pete -kyydin lakkautus on mielestäni väärin.

Millä vanhukset ja muut pääsevät sitten asioilleen, kun se heidän ainoa kyytinsä? Lisäksi ihmiset, jotka matkusta