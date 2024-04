Mielipiteet

Lukijan mielipide: Porvarihallituksen eläkeongelmat

Aulis Korhonen Kainuun Sanomat

Äänestysikäisistä suomalaisista eläkeläisten osuus lähestyy 50 prosenttia, eli yhtenäisenä toimien ryhmä olisi enemmistöpuolue eduskunnassa. Miksi tämän populaation yhteisöllisyys ei toimi?

Ratkaisevin tekijä on eläkeläisten suuret tuloerot, jolloin porukan elintasojen hajanaisuus saa ääripäät vastakkain. Toinen vaikuttava tekijä on vanhenevan väestön puolueuskollisuus, joka on uskontoon rinnastettava ominaisuus.

Petteri Orpon (kok.) johtama porvarihallitus on tiukan paikan edessä. Valtion 150 miljardin euron ylittänyt velkaralli on pysäytettävä, sote-uudistus saatava maaliin ja itärajan ongelmat väännettävä kondikseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hallitusrintama toimii yhtenäisenä ay-liikkeen lakkobuumista huolimatta, mutta koston enkeli nähdään tulevien työehtosopimusten neuvotteluissa.

Purra joutuu kääntämään takkinsa, jos on mieli säilyttää ministerin pestinsä kokoomusjohtoisessa hallituksessa.

Valtionvarainministeri Riikka Purra (ps.) joutuu saksin ja leikkuulaudoin budjetoimaan valtion tulojen lisäykset ja menojen leikkaukset yhteiskunnan kannalta kestävään muotoon.

Purrakin joutuu unohtamaan edelliset vaalilupauksensa, joissa hän lupasi kantaa huolta pienituloisista eläkeläisistä. Täten Purra joutuu kääntämään takkinsa, jos on mieli säilyttää ministerin pestinsä kokoomusjohtoisessa hallituksessa.

Nyt leikkuulaudalle on ponnahtanut myös eläkkeisiin kohdistuvat lisäverotuksen tarpeet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lasketaanko solidaarisuusveron vuotuista alarajaa vai jäädytetäänkö eläkkeiden indeksikorotukset, jotka Paavo Lipposen (sd.) hallituksen taitettu indeksi lamaannutti vuosikymmeniksi?

Valtionvarainministeriksi olisi tarve löytää Robin Hood.

Tämän päivän työläiset maksavat suurelta osin nykyisin maksussa olevat eläkkeet, ja aiemmat eläkemaksukeräykset ovat pääosin kohdistuneet työnantajille. Nuorempi väki näkee vanhuuseläkkeellä olevat "boomerit" valtion suurena kulueränä.

Pitäisikö eläkeläiset komentaa takaisin työelämään, jolloin samalla supistuisi kasvava työntekijäpula?

Valtionvarainministeriksi olisi tarve löytää Robin Hood, joka yhteiskuntaa rikkomatta kykenisi keräämään rahoitukset maksukykyisiltä ja suuntaamaan niitä myös heikompiosaisten ylläpitoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aulis Korhonen

Sotkamo