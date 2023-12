Mielipiteet

Kirjoittaja kertoo, miten hänen 75-vuotias tuttavansa, kokenut autoilija, joutui autokouluun lääkärin määräyksestä. Kuva: Markku Jokela

Lukijan mielipide: Seniorikansalaiset pois liikenteestä? – moitteeton ajohistoria ei auta, kun lääkäri määrää 75-vuotiaan autokouluun

Kainuun Sanomat

Kuuntelin aivan äimänkäkenä ystäväni kertomusta kokemastaan kohtelusta. Ystäväni, erittäin hyväkuntoinen 75-vuotias mieshenkilö, oli käynyt lääkärissä ajoluvan uusimista varten.

Mainittakoon, ettei hän tarvitse silmälaseja ajaessaan eikä ole koskaan yli puolivuosisataisen ajohistoriansa aikana ajanut ainuttakaan kolaria.

Ajatelkaa, ylinopeussakkojen saldo on myös täysi nolla! Vuosittainen ajomäärä on noin 20 000 kilometriä ja työaikoina se on ollut paljon enemmän.

Palataan tähän lääkärikäyntiin. Edellä mainitusta kokemuksesta ja yleisestä kunnosta huolimatta nuorehko lääkäri oli määrännyt 2 vuoden ajokortin sekä ylimääräisen ajoharjoittelun autokoulussa!

Että mitä?

Tohtori oli tähän kysymykseen kiemurrellen vastannut, että kunto voi vanhuksilla romahtaa nopeasti. Toki voi tapahtua mitä tahansa, mutta ei saa liioitella eikä tehdä ylilyöntejä.

Eivät auttaneet puheet, joten ystäväni marssi hammasta purren Trafille korttia uusimaan. Virastossa asiaa oli kovasti ihmetelty ja kehotettu ottamaan vielä lääkäriin uudestaan yhteyttä. Näin tehtiin, mutta taas tuli kuraa silmille.

Nimittäin kyseinen lääkäri ei ottanut enää asiakasta vastaan. Tehtyä päätöstä ei muutella, kun rahat on kerran saatu.

Mitäpä lainkuuliainen kansalainen voi muuta tehdä kuin hypätä herrojen pillin mukaan? Siispä autokouluun.

Arvannette, kuinka ajokokeessa kävi? Ei ainuttakaan virhettä saati huomautusta, mutta lysti maksoi satoja euroja. Oli autokoulussakin kovin ihmetelty asian motiivia.

Haiseeko ja maistuuko tässä elävän elämän tarinassa kitkerä ikärasismi? Halutaanko seniorikuljettajat tarkoitushakuisesti pois liikenteestä? Tuon tämän epäkohdan julkisuuteen, koska tapaus ei kuulemani mukaan ole ainoa laatuaan.

Itse olen enemmän huolissani alle 20-vuotiaiden kuljettajien ajotaidoista sekä yleensä rapautuneesta liikennekulttuurista. Seniorikuljettajilla kun on harvoin tarvetta liikenteessä ”näyttää ja esitellä” vaarallisella tavalla ajotaitojaan.

Jukka Tolonen

Kajaani