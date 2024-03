Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vaarallista vastakkainasettelua

Kainuun Sanomat

Kun on seurannut tätä hallituksen ja ay-liikkeen välistä voimien mittelöä, alkaa minuakin ruveta jo hirvittämään.

Suomen talous ja budjetin tasapaino on valtavasti alijäämäinen, ja valtion ulkomainen velka vaan lisääntyy. Suomi on ajautumassa sellaiseen ahdinkoon, josta on vaikea selvitä.

Eikä järkeä näytä löytyvän kummaltakaan osapuolelta.

Ay-liike vastuuttomasti vielä pahentaa tilannetta ajamalla valtakunnan ainakin kahden viikon mittaiseen poliittiseen lakkoon. Tämä jättää pahat arvet suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansantalouteen.

Hallitus on ajautunut tilanteeseen, jossa siitä on tullut työmarkkinaosapuoli. Hallitus on ottanut itselleen työmarkkinaosapuolen roolin työnantaja-osapuolelta, siltä, jonka kuuluisi olla toisena eli työnantajilta siis Elinkeinoelämän Keskusliitolta (EK).

Nyt EK:n herrat vain seurailevat Eteläranta kympistä tilannetta ja nauraa hykertelevät, että saatiinpa kokemattomat poliitikot liskuun.

Pitemmällä tähtäimellä tästä tulee poliittisen laskun maksamaan Perussuomalainen puolue – kokoomuksen äänestäjäkunta on sellaista, joka saattaa tilanteesta jopa hyötyä.

Kokoomus ja suurta rahaa edustava EK sai ujutettua hallitusohjelmaan maagisen lauseen ”tuloveroastetta ei kiristetä”. Tällä hallitusohjelman linjauksella tarkoitetaan sitä, että veroprogressiota valtion verotuksessa ei kiristetä yläpään osaltakaan eli todella suurituloisia suojellaan.

Verotusta tullaan takuulla kiristämään välillisiä veroja ja maksuja korottamalla. Ketkä ovat silloin maksumiehinä? Suhteessa tuloihinsa maksumiehiksi joutuvat pienituloiset ja lapsiperheet – näin se on, turha sitä on kainostella.

Se on puhdasta verotuksen tekniikkaa.

Nyt tarvittaisiin molemmilta osapuolilta pelisilmää ja diplomatiaa. Jos tätä ei löydy, niin Suomi ja suomalaiset ovat mitä suurimmassa hukassa ja ahdingossa.

Toivon parasta mutta pelkään pahinta!

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani