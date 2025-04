Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vain säästöjä ja leikkauksia edessä

Kainuun Sanomat

Julkisen talouden tila on maassamme lohduton. Rahaa puuttuu kaikilta päättäjiltä. Vaikka edustan oppositiota, eduskuntakeskustelun yksipuolisuus on kohtuutonta. Jokainen puolue on vuorollaan ollut vallassa.

Tilanteeseen on muutama iso syy. Kaikkien palkkojen taso on 20 vuodessa kasvanut 20 prosenttia