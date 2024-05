Ajanviete

Matti Snellman, Outi Sädekallio-Snellman ja Helmi Snellman ovat tehneet Interrail-reissun Euroopan pääkaupunkeihin. Kuvassa he ovat Kööpenhaminan Tivolissa. Kuva: Sädekallio-Snellmanin albumi

"Maailma on pullollaan ystävällisiä ihmisiä" – Näillä neuvoilla matka Suomesta Eurooppaan onnistuu ilman lentoja ja omaa autoa

Moni valitsee vihreämmän vaihtoehdon lomareissua suunnitellessaan. Eläkeikäinen Aija Viita on reilannut paljon Euroopassa ja saanut apua aina tarvitessaan. Snellmanin perhe on kiertänyt junalla Euroopan pääkaupunkeja. He kertovat, millaista on matkustaa maata pitkin.

Eve Risto Kainuun Sanomat

Huikeita maisemia ikkunan takana ja nähtävyysvinkkejä viereisellä penkillä istuvilta paikallisilta. Kirjan lueskelua villasukissa, eväiden syömistä ja lautapelejä. Unelmien kohteisiin matkustamista rennoissa merkeissä ja ilmastoystävällisesti.

Tällaisista syistä kasvava joukko suomalaisia valitsee ma