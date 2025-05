Paikallisuutiset

Maastopyöräilyn suosio näyttää kasvaneen viime vuosina niin Hossassa kuin valtakunnallisesti. Kuva Hossan maastopyöräilyreitiltä. Kuva: Miia Kuusikoski-Romppainen

Maastopyöräily kiinnostaa matkailijoita Hossassa – yksi kansallispuiston reiteistä saanut lajiliitolta arvokkaan nimityksen

Laura Hiltunen Kainuun Sanomat

Hossassa käy maastopyöräilijöitä vuosi vuodelta enemmän, kertoo siellä matkailupalveluita tarjoavan Experience KL Oy:n toimistotyöntekijä Darja Korhonen.

– Maastopyöräily on tosi suosittua Hossassa. Yrityksellämme on käytössä noin 30 vuokrattavaa fat bikea (läskipyörä). Vaikka kalusto on iso, ovat lä