Millaisia virpojia Kainuussa liikkuu? – lähetä meille kuva tai video

Virpojat voivat kolkutella sunnuntaina oven takana. Kuva on palmusunnuntailta 2014. Kuva: Aino Isojärvi/ Arkisto

Kainuun Sanomat kokoaa lukijoiden kuvat ja videot virpojista verkkojutuksi.

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Metsistä on jälleen haettu vitsoja, kun lapsiperheet ovat valmistautuneet palmusunnuntaihin. Tuolloin koittaa hetki, jolloin suloisiin asuihin sonnustautuneet lapset lähtevät virvontakierroksille.

Millaisia virpojia Kainuussa tänä vuonna liikkuu? Lähetä meille kuvia tai videoita virpojista, kokoamme materiaalit jutuksi Kainuun Sanomien verkkosivuille.

Kuvia ja videoita voi lähettää sunnuntai-iltaan asti osoitteeseen ks.toimitus@kainuunsanomat.fi. Kerro viestissä ainakin ketä kuvassa on, missä heidät on kuvattu ja kuka kuvan on ottanut.

Hyvää palmusunnuntaita!