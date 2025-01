Paikallisuutiset

Lulu Ranne vieraili Sotkamossa lauantaina ja muutamat ihmiset tulivat juttelemaan. Kuva: Hanna Turunen

Ministeri Lulu Ranne vieraili Kainuussa – kysyimme Ylen irtisanomisista ja lentoliikenteestä

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) vieraili lauantaina Sotkamossa. Koko Kainuun alueelle ylettyneellä kiertueella olivat mukana myös kansanedustajat Mikko Polvinen (ps.) ja Jenna Simula (ps.). Sotkamon lisäksin Ranne kiersi Kuhmossa Suomussalmella ja Kajaanissa.

Sotkamon torille kerääntyivät kolmisenkymmentä kuulijaa aamupäivällä. Muutamat kävivät juttelemassa Ranteen kanssa ajankohtaisista aiheista.

Ranne kertoo, että Sotkamo ja Kainuu eivät olleet ennen kiertuetta fyysisesti tuttuja. Kiertueen aikana eri paikat tulivat tutuksi.

– Koko Suomea on tullut kierrettyä. Työn kautta moni paikkaa on tullut tutuksi. Toivottavasti pääsen tutustumaan enemmänkin, Ranne mainitsi.

Kun seutu kovasti hyötyy ja yritykset tarvitsevat [lentoliikennettä], niin silloin löydetään siltä seudulta jonkinlainen rahoitusosuus.

Perjantaina 24.1. tiedotettiin, että Yleltä vähennetään 309 työpaikkaa ja 156 ihmistä irtisanotaan. Ranne kommentoi, että kyseessä ovat kaikkien puolueiden yhteisesti sopimia säästöjä. Parlamentaarisessa työryhmässä sovittiin, että avataan sitä, miten ja mihin Yle käyttää rahoja.

– Kaikkien valtion yhtiöiden velvollisuus on säästää ja katsoa mihin keskitytään. Tämä mahdollistaa sen, että Ylekin huomaa, että mikä on kaikkein tärkeintä. Me tarvitaan maakuntauutisia, me tarvitaan kotimaista tuotantoa, me tarvitaan tavallisiin asioihin keskittymistä Ylelle, ministeri linjaa.

Ranteen mielestä Suomen kulttuurin ylläpitäminen ja koko maan asioista viestiminen on tärkeää. Ranteen mielestä Ylellä on ”löysiä” edelleenkin, puhutaanhan tuhansien ihmisten työpaikasta. Hänen mielestään Ylellä voidaan säästää niin, että sisältöön puututa. Sen sijaan pitäisi tehostaa ja käyttää työssä apuna teknologiaa, Ranne sanoo.

– Meillä on tosi taitavia ja hyviä toimittajia ympäri maata. Mä kannustan, että maakuntatoimituksista pidetään huolta, Ranne sanoo.

Lulu Ranne on ollut ministerinä 1,5 vuoden ajan. Kuva: Hanna Turunen

Maakuntien lentokentät ovat olleet vuosien ajan ajankohtainen puheenaihe. Kainuussa kaikki matkailun investoinnit perustuvat Kajaanin lentokentän toimivuuteen. Viime viikolla Yle uutisoi, että Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittämässä Finavian kotimaan lentoasemien verkoston harventamista.

Ylen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö laatii lentoasemanpitäjien kanssa luokitusta valtakunnallisesti strategisesti tärkeille lentoasemille. Tätä koskevan Liikenne 12 -suunnitelmaluonnoksen ministeriö on lähettänyt lausunnoille.

Lulu Ranne kuitenkin kiisti karsimissuunnitelmat. Ranne kertoo X-viestipalvelussa, että hallitus ei tällaista harkitse eikä L12-suunnitelma tätä linjaa.

Sotkamo-lehti kysyi: Tiesittekö te, että maakuntakenttien vähentämistä suunnitellaan ministeriössä virkamiesten kesken?

– Ei ollenkaan. Meillä on ihan selvä kuvio hallitusohjelmassa ja meillä ministeriössä. Nykyinen lentoasemaverkko säilytetään. Tästä ei ole toista sanaa. Se, mitä me nyt selvitetään, kun meillä on erilaisia kenttiä Suomi täynnä, nyt me arvioidaan, mikä on minkäkin lentokentän tehtävä pidemmälle tulevaisuuteen. Kukaan ei ole ajamassa mitään kenttää täällä alas, Ranne sanoo.

Mikko Polvinen oli Lulu Ranteen mukana Kainuun kiertueella. Kuva: Hanna Turunen

Ostoliikenteen osalta on päätetty tavoite.

– Sopimuksia siitä, kuinka valtio tukee liikennettä eri lentokentillä, siinä [valtion] pitää olla tasapuolinen kohtelu. Ei voi olla niin, että jotakin lentoliikennettä valtio tukee 100 %:lla ja joitakin 0 %. Joka tapauksessa varmistetaan kaikkien kenttien tulevaisuus, Ranne sanoo.

Ranteen mukaan olisi kaikkein paras, että jokaiselle kentälle saataisiin markkinaehtoista liikennettä. Valtion 100 % tuki ei jatkossa ole mahdollista ostoliikenteelle.

– Kun seutu kovasti hyötyy ja yritykset tarvitsevat [lentoliikennettä], niin silloin löydetään siltä seudulta jonkinlainen rahoitusosuus. Näistähän neuvotellaan vielä ja katsotaan, miten saadaan tasattua menot, Ranne sanoo.

Meillä on hyvin samanlainen käsitys kuin Puolustusvoimilla, miten nykyisiä teitä ja raiteita pitäisi rakentaa.

Kainuun elinvoimaisuus on tärkeää alueen työpaikkojen pysymisen ja uusien työpaikkojen syntymisen takia. Ranteen mielestä Kainuun elinvoimatilanne näyttää oikein hyvältä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä elinvoimaa voidaan tukea konkreettisilla asioilla.

– Meillä on tällä hetkellä lausunnoilla koko Suomea koskeva liikennesuunnitelma. Siinä on maakunnittain tiettyjä painopisteitä.

Kyseessä on Suomen tiestön kunnon ja poikittaisliikenteen suunnittelu.

– Kainuussa laitettiin viime kesänä yli 130 kilometriä päällystystä teille. Se oli lähes kolme kertaa enemmän kuin edellisellä kaudella. Me keskitytään perusinfraan. Koska jos ei ole tiet kunnossa, niin eipä sieltä mikään liiku, myöskään teollisuuden tonnit, ministeri sanoo.

Lulu Ranne on kotoisin Kristiinankaupungista. Kuva: Hanna Turunen

Liikennesuunnitelmassa on kolme tärkeintä asiaa: turvallisuus, toimivuus ja kestävyys.

– Meillä on hyvin samanlainen käsitys kuin Puolustusvoimilla, miten nykyisiä teitä ja raiteita pitäisi rakentaa. Nyt se tulee näkyväksi. Me rakennetaan arjelle tiestöä ja että se kestää myös raskaampaa kalustoa, jos sille on tarve, Ranne mainitsee.

Nuorten ja lasten liikenneturvallisuus on yksi niistä asioista, joita Ranne hoiti, kun tuli liikenneministeriksi.

– Liikenneturvallisuus lähtee aina siitä, millainen kuski on ratin takana ja millaiset olosuhteet ovat. Tietenkin me myöskin infraa rakennetaan.

Kajaven sähkönsiirtohinnat ovat Suomessa toiseksi kalleimmat. Sähkönsiirtoverkkojen asiat kuuluvat eri ministeriölle, mutta Ranne kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Ranteen mukaan sähkön hinnoittelussa pitää pyrkiä siihen, että koko massa on kilpailua ja kustannukset ovat tasaiset.

– Tavoitteena on, että koko maassa olisi kohtuullisen hintaista sähköä tarjolla. Hallituksessa yritetään saada vakaata sähköntuotantoa, muutakin kuin tuulivoimaa, Ranne sanoo.