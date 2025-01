Paikallisuutiset

Automaalaamoiden tarjonta kasvaa, kun yrittäjä Teemu Kemppainen avaa tammikuun aikana TK-autopaint -nimisen yrityksen osoitteessa Mainuantie 447 a. Kuva: Antti Huusko

Muiden kattojen alta omaan halliin – Teemu Kemppaisen pitkäaikainen haave omasta yrityksestä toteutui

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Teemu Kemppaisen unelma täysin omasta yrityksestä on pian toteutumassa, sillä tammikuun aikana hän avaa automaalaamonsa ovet Mainuantiellä Kajaanissa. Yrittäjänä Kemppainen on toiminut jo vuodesta 2021 asti, mutta tähän asti hän on pyörittänyt liiketoimintaansa toisen paikallisen automaalaamon tiloi