Kotimaa

Näin perheet asuvat ympäri vuoden vaunussa hiihtokeskuksessa – Ursula Taivalantti käy bussilla koulussa Pelkosenniemellä

Yhä useamman suomalaisen koti on hiihtokeskuksessa. Tämä on johtanut laajaan asuntopulaan tuntureilla. Antti Keskitalolla ja Anu Lampisella on matkailutila Pyhäjärven kylässä Pelkosenniemellä, Taivalantit asuvat aivan Pyhätunturin kupeessa asuntovaunussa.

Teppo Kuittinen Kainuun Sanomat

Antti Taivalantti tyhjentää asuntovaununsa etuteltan katolta pakkaslunta Pyhätunturin hiihtokeskuksen ytimessä sijaitsevalla asuntovaunualueella.

Hänen 15-vuotias tyttärensä Ursula Taivalantti on juuri lähdössä bussilla kouluun Pelkosenniemen kirkonkylälle.

– Ruoka on valmiina sitten, kun tulet koulus