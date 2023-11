Kotimaa

Näkökulma: Tällä viikolla maailma ajoi kirjaimellisesti ay-liikkeen ohi – Jääkö ponteva yleislakon valmistelu huomiotta, kun esiin puskee vielä vakavampia ongelmia?

Terrorihyökkäys Israeliin, Suomen ja Viron välisen kaasuputken tärvely ja Ukrainan taistelu vyöryttävät järkyttäviä uutisia tajuntaamme. Maailmanpolitiikan käänteet ja Suomenlahden tapahtumat peittävät helposti alleen lakkoilun.

Aleksi Vienonen Kainuun Sanomat

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on esiintynyt syksyn aikana julkisuudessa melko maltillisesti. Sen sijaan monen SAK:laisen liiton puheenjohtajalta on kuultu suoraa lakkopuhetta Suomen pysäyttämisestä. Kuva: Aleksi Vienonen

Ay-liikettä on vuosikymmenet moitittu siitä, että se ei edusta enää nykymaailmaa. On sanottu, että maailma on ajanut ammattiliittojen ohi.

Tällä viikolla näin tapahtui aivan konkreettisti, kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan tapahtumat meillä ja maailmalla ajoivat kotimaisten yleislakkopuheiden ohi m