Kulttuuri

Oikaisu

Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomissa perjantaina 6.10. julkaistussa Taidekampus-jutun kuvatekstissä oli virhe. Petra Karvonen on Routa Companyn tiedottaja, ei tuottaja. Lisäksi jutussa kerrottiin, että Karvonen on kasvattanut kampuksen aulakahvilaan viherkasveja, vaikka kyse on leikkokukista.