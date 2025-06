Paikallisuutiset

Oikaisu juttuun ”Kakka ei valehtele”

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kainuun Sanomat uutisoi kajaanilaisyrityksen 73Healthin saamasta EU-rahoituksesta. Alun perin jutun otsikossa ja tekstissä oli, että summa on miljoonia euroja, yhteensä 9,5 miljoonaa. Oikein on, että yrityksen saama osuus rahoituksesta on noin 100 000 euroa.