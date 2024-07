Pääkirjoitukset

Käännytyslailla pyritään ehkäisemmän välineellistettyä maahantuloa Venäjän hybridivaikuttamisen keinona. Kuvituskuvassa turvapaikanhakijoita viime marraskuussa Vartiuksen raja-asemalla Kuhmossa. Kuva: Jussi Pohjavirta

Pääkirjoitus: Eduskuntaan tulossa jännitysnäytelmä, joka voi päättyä miten hyvänsä

Kainuun Sanomat

Eduskunta on perjantaina suomalaisten erityisen mielenkiinnon kohde. Käsittelyyn on tulossa välineellistetyn maahantulon torjuntaan tähtäävä niin sanottu käännytyslaki, joka on jakanut paitsi kansan myös kansanedustajien mielipiteitä jo pitkään. Äänestyksestä on tulossa varsinainen jännitysnäytelmä.