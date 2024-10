Pääkirjoitukset

Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Mocktailit eli alkoholittomat cocktailit ovat lisänneet suosiotaan ravintoloissa.

Pääkirjoitus: Nuorisotrendin soisi leviävän myös eläkeläisille

Kainuun Sanomat

Alkoholittomien oluiden menekki kasvaa ja valikoima kaupoissa paisuu, ja sama ilmiö näkyy myös ravintoloissa.

Myös panimoteollisuus on havainnut, että suomalaisessa juomakulttuurissa on tapahtunut muutos, ja alkoholittomia tuotteita kulutetaan merkittävästi. Tässä markkinatalouden laki on toiminut no