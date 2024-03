Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Nyt on Kainuun edunvalvojien näytön paikka

Kainuun Sanomat

Valtion aluehallinnon uudistusta johtavan ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Elina Laavi vieraili Kajaanissa ja toi esiin sen, mitä on Kainuussa on jo pelättykin: Kainuu uhkaa menettää oman ely-keskuksen eli elinvoimakeskuksen, jollaiseksi niiden nimi on uudistuksen jälkeen muuttumassa.

