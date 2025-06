Pääkirjoitukset

Kainuussa on käynnissä tällä hetkellä 35 tuulivoimahanketta. Aihekuva. Kuva: Arkisto

Pääkirjoitus: Tuulivoiman kipukohdat käytävä rakentavasti läpi

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kainuu on energiantuottajille hyvinkin kiinnostava alue, mikä näkyy siinä, että Kainuussa on käynnissä tällä hetkellä 35 tuulivoimahanketta (KS 16.6.). Paikallisille taas tuulivoima on asia, joka jakaa mielipiteitä vahvasti.

Paljon polemiikkia on käyty myös lausuntokierroksella olevasta uudesta aluei