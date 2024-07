Pääkirjoitukset

Tänä vuonna sähköpotkulauta- ja pyöräilyturmat ovat korostuneet. Kuvituskuva. Kuva: Liisa Ängeslevä

Pääkirjoitus: Yhdenkin lapsen kuolema liikenteessä on liikaa

Kainuun Sanomat

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen liikenteessä on otettu ikävä askel väärään suuntaan, sillä jo kuusi alle 15-vuotiasta lasta on kuollut liikenneturmassa tänä vuonna (KS 24.7.). Muutos on hurja, sillä vuonna 2023 liikenteessä kuoli vain yksi alle 15-vuotias.

Liikenneturvan johtavan asian