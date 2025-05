Paikallisuutiset

Norssiemännäksi valittu Anja Glomm-Jokelainen sai vuodeksi haltuunsa palkintona kiertävän lippohaavin. Norssikarnevaaleilla MLL:n pisteeseen kuuluu aina jonkinlainen onginta-aktiviteetti. Kuva: Hannu Mustonen

Paltamon norssiemäntä viihtyy onki kourassa ja levittää suomalaista kalastuskulttuuria Saksaan saakka

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ensimmäinen norssi-isäntä valittiin Paltamossa tasan 40 vuotta sitten ja vuosittainen perinne on jatkunut näihin päiviin saakka, mutta norssiemäntiä on nimetty vasta kahdeksan. Tuorein heistä on Anja Glomm-Jokelainen, jonka valinnan Paltamo-Seura julisti lauantaina perinteiseen tyyliin Norssikarneva