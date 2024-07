Paikallisuutiset

Paltaniemen kesäteatterin vuoden 2024 näytelmä on Maria Jotunin kirjoittama Miehen kylkiluu vuodelta 1914. Kuva: Marjut Lauronen

Paltaniemen kesäteatterin rakastettu klassikko käsittelee avioliiton haasteita huumorilla - kysyimme katsojilta, mitä he pitivät esityksestä

Eino Leino -talon pihapiirissä sijaitsevassa Paltaniemen kesäteatterissa on lämmin tunnelma heinäkuisena perjantai-iltana. Koko päivän kestänyt sade on väistynyt Oulujärven taakse, ja paikalla on viitisenkymmentä kesäteatterin ystävää.

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Paltaniemen kesäteatterissa nähdään tänä kesänä komediaklassikko Miehen kylkiluu, joka kertoo rakkaudesta ja sen kaipuusta – ja pienistä kupruista, joita tosirakkauden metsästämisen varrelle saattaa sattua.

Näytelmässä apteekkari Jussi Ollenbergin ja hänen rouvansa Ellin avioliitto on koetuksella, ku