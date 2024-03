Ihmiset

Popeda yhtyeen perustaja Pate Mustajärvi vieraili Kajaanissa Kuva: Inka Hurskainen

Pate Mustajärven uusi kirja paljastaa, miksi hän jätti Popedan: "Hölmöilty on ja raskaasti, mutta nyt olo on seesteinen" – Katso Kajaanissa vierailleen rockmiehen haastattelu

Popedan entinen keulakuva Pate Mustajärvi vieraili Kajaanissa uuden kirjansa tiimoilta perjantaina. Mitä mieltä Mustajärvi on yhtyeen uudesta laulajasta Olli Hermanista? Miten elämä on muuttunut bändiuran päätyttyä? Entä millaisia muistoja hänellä on Kajaanin-keikoista?

Vilja Sorsa Kainuun Sanomat

Syyskuisesta Ratinan päätöskeikasta on kulunut puoli vuotta. Vaikka Popedan ikoninen keulakuva Pate Mustajärvi on ehtinyt hiukan hengähtää, ei duunarin poika sentään ole jäänyt lepäilemään laakereilleen.

Helmikuussa Mustajärvi julkaisi kirjan nimeltä Ratinaan se päättyi – 46 vuotta Popedaa (Docendo).