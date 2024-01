Kulttuuri

Pekka Juntin Soratien päästä -novelli: Koiraihminen

Pekka Juntti Kainuun Sanomat

Kuva: Heidi Keskimaunu

Mulla alko Nipsun kaa, hän on shetti eli shettlanninlammaskoira, ihan hirveen söpö, agilityn jatkokurssi ja siellä on sellainen kouluttaja, ku yx Tiina tai joku, jonka kaa käytiin hirveen hyvä keskustelu koiran luustosta. Oltiin siinä tekemässä hyppyesteitä, ku Tiina, tai mikä se on, kysy, et kuinka