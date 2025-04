Kulttuuri

Perjantaisuositus: On niitä hyviä lapsinäyttelijöitä ollut ennen Adolescenceakin

14-vuotiaan Luca Leinon korpinmusta olemus kohoaa ensi-iltaelokuva Orendan yhteen päärooliin filmillisestä materiaalista veistettynä. Kuva: MAX SMEDS/BUFO

Hannu Björkbacka Kainuun Sanomat

Adolescencen maailmanlaajuisen suosion jälkeen on puhuttu sen varhaisteinin pääosasuorituksesta kuin lapsinäyttelijät olisi vasta nyt keksitty. Toki on jo aikakin. Ja Owen Cooper onkin erinomainen esimerkki siitä, mihin hyvällä ohjauksella ja aikaisella teatterikoulutuksella on mahdollista päästä. S