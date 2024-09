Paikallisuutiset

Poliisi etsii kadonnutta Suomussalmella. Kuva: JUSSI LEINONEN

Poliisi etsii kadonnutta Suomussalmella — mies ollut kateissa jo vuorokauden

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Oulun poliisilaitoksen partiot ovat etsineet kadonnutta miestä läpi yön Suomussalmella. Etsinnät jatkuvat tänään. Mies on ollut kateissa jo vuorokauden.

Viimeisimmät havainnot kadonneesta on sunnuntaiaamulta Suomussalmen Polvijärven ympäristöstä. Poliisin partiot ovat etsineet miestä koirien ja dronen avulla.

Kadonnut yli kolmikymppinen mies on todennäköisesti liikkeellä jalkaisin. Mies on noin 170-senttinen, hoikka ja hänellä on vasemmassa silmäkulmassa lävistys.

Poliisin mukaan miehellä on katoamishetkellä ollut todennäköisesti päällään musta huppari sekä mustat college-housut.

Akuutit havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Ei-akuutit havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen: 0295 416194.