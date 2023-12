Paikallisuutiset

Omavero-huijauksien kanssa tulee toimia ripeästi. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Jukka Lehojärvi

Poliisi varoittaa omavero-huijauksista ja kehottaa toimimaan nopeasti, jos vahvistaa huijauspyynnön

Poliisille on tehty rikosilmoituksia omaveron nimissä tehdyistä huijauksista.

Wilma Määttä Kainuun Sanomat

Rikosilmoitustietojen perusteella tekotapa niin sanotuissa omavero-huijauksissa on seuraavanlainen: Asianomistaja saa puhelimeensa tekstiviestin, jossa mainitaan esimerkiksi veronpalautus. Viestissä on linkki, jonka nimessä on mainittu "omavero". Asianomistaja klikkaa linkkiä, ja hänelle aukeaa sivu