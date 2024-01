Kotimaa

Pörssisähkön hinta huomenna korkeimmillaan reilut 34 senttiä kilowattitunnilta

STT– Kainuun Sanomat

Pörssisähkön hinta on korkeimmillaan tiistaina aamulla kello 9–10. Kuva: Marjatta Kurvinen

Pörssisähkön hinta nousee tiistaina korkeimmillaan runsaaseen 34 senttiin kilowattitunnilta. Sähkö on kalleimmillaan kello 9–10 aamulla. Keskihinta on tiistaina noin 18 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö nousee maanantaista, sillä maanantaina pörssisähkönhinta oli korkeimmillaan noin 16 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta oli maanantaina noin 12 senttiä kilowattitunnilta.

Fortum tiedotti sunnuntaina illalla, että Loviisan ydinvoimalan kakkosyksikössä on havaittu vika sähkönjakelujärjestelmän mittausjärjestelmissä. Maanantaina päivällä Fortum kertoi, että vika sähköjärjestelmässä on paikallistettu ja kakkosyksikön tehon laskeminen on keskeytetty.

Fortumin mukaan kakkosyksikön korjauksen ja järjestelmien koetestauksen ajan kakkosyksikön teho pidetään noin 280 megawatissa.

Loviisan ydinvoimalaitoksen osuus Suomen koko sähköntuotannosta on noin 10 prosenttia.