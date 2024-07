Paikallisuutiset

Puutavararekka rikkoutunut Puolangalla. Kuva: Jussi Pohjavirta

Puutavararekka rikkoutunut Puolangalla – vain yksi kaista käytössä

Susanna Koljonen Kainuun Sanomat

Puutavararekka on hajonnut Puolangalla tiellä 8832 välillä Jaalanka - Puokio. Tarkempi paikka on Nalkki-Puokio tienhaara - Pohjolanjoen silta. Haittaa on molempiin suuntiin.

Yksi kaista on suljettu liikenteeltä. Henkilöautot pystyvät kulkemaan tapahtumapaikan ohi, mutta raskas liikenne ei mahdu ohittamaan paikkaa.

Autoilijoita kehoitetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Päivystävän palomestarin mukaan puutavararekka odotti kello 11:30 aikaan hinausta.

Henkilövahinkoja ei sattunut.