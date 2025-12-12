Urheilu

Ruotsalaiset pääsivät juhlimaan maalintekoa yhdeksän kertaa. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Ruotsi tylyn tehokas ensimmäisessä U16-maaottelussa – ”Pystytään voittamaan ne kahdessa seuraavassa pelissä”

Alle 16-vuotiaiden ensimmäinen Ruotsi-ottelu päättyi vieraille 4–9 (1–4, 3–1, 0–4). Joukkueet kohtaavat uudestaan lauantaina Kuhmossa ja sunnuntaina Vuokatissa.

Kainuun Sanomat

Ruotsin U16-maajoukkue eli vuonna 2010-syntyneestä ikäluokasta koottu Tre kronor oli runsasmaalisessa ottelussa Suomen ikätovereitaan parempi. Ottelu oli ensimmäinen varsinainen maaottelu Ruotsille, Suomi kohtasi aiemmin syksyllä Saksan.

Suomen päävalmentaja Lauri Merikivi nosti ennen peliä suurimmak

