Ruotsi tylyn tehokas ensimmäisessä U16-maaottelussa – ”Pystytään voittamaan ne kahdessa seuraavassa pelissä”
Alle 16-vuotiaiden ensimmäinen Ruotsi-ottelu päättyi vieraille 4–9 (1–4, 3–1, 0–4). Joukkueet kohtaavat uudestaan lauantaina Kuhmossa ja sunnuntaina Vuokatissa.
Ruotsin U16-maajoukkue eli vuonna 2010-syntyneestä ikäluokasta koottu Tre kronor oli runsasmaalisessa ottelussa Suomen ikätovereitaan parempi. Ottelu oli ensimmäinen varsinainen maaottelu Ruotsille, Suomi kohtasi aiemmin syksyllä Saksan.
Suomen päävalmentaja Lauri Merikivi nosti ennen peliä suurimmak