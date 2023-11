Ulkomaat

Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän armeijassa on normaalia raiskata ja varastaa pesukoneita – "Taustalla rankaisemattomuus ja ajatus, että siihen on oikeus"

Kirjailija Sofi Oksanen saa toivoa siitä, että Ukraina on tehnyt tasa-arvon vallankumouksen. Ukrainalaisilta on tulossa suurta ja hyvää taidetta. Oksasta suututtaa Venäjän ukrainalaisia vastaan tänäänkin toteuttaman kansanmurhan typistäminen Putiniin. Hänen mukaansa sodassa naisia vastaan on kyse KGB-valtion edustajien tietoisesta tavasta käyttää valtaa.

Matti Posio Kainuun Sanomat

Kirjailija Sofi Oksanen kantaa ylpeänä ukrainalaista kansallisneulettaan, kirjottua vyshyvankaa. Oksaselle on kertynyt painokasta sanottavaa uusimman kirjansa aiheesta, Vladimir Putinin sodasta naisia vastaan.

Valitettavasti Ukrainan taistelussa kyse on juuri siitä. Venäläiset ovat aseiden voimalla t