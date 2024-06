Kulttuuri

Sommelon voi nauttia kokonaistaideteoksena tai herkutella paloina — kovassa kattauksessa fuusioitunutta ja perinteistä musiikkia

Musiikkijuhla Sommelossa Kuhmossa kuullaan perinteisen kansamusiikin lisäksi fuusiomusiikkia. Isoissa konserteissa on luvassa muun muassa musiikkia etnofuturistiselta The Mystic Revelation of Teppo Repo -yhtyeeltä ja partymetalfolkyhtye Ritva Nerolta.

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Supavit Nummelin on kirkontorniteknikko ja kellojensoittaja. Häntä kuullaan kesän Sommelossa Kuhmossa.

Kesän Sommeloa sen järjestäjät luonnehtivat kokonaistaideteokseksi.

Siinä jokainen konsertti, tapahtuma ja taideteos muodostavat osan moninaisesta kudelmasta, jonka on tarkoitus johdattaa festivaalin teeman mukaisesti paimenen sielunmaisemaan.

Luonto, vaikka jää konserttisalin ulkopuolelle, on silti v