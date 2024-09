Kulttuuri

Terhi Törmälehdon He ovat suolaa ja valoa -uutuusromaani kuvaa kristillistä sionismia, joka on kiinnostanut häntä pitkään. ”Minua kiehtoisi sekin, jos vaikka Ruotsi olisi Jumalan valittu maa ja ruotsalaiset valittu kansa”, hän sanoo. Kuva: Kari Hautala

Sota teki Terhi Törmälehdon romaanista riipaisevan ajankohtaisen – ”Kaunokirjallisuudessa pitää käsitellä myös vaikeita asioita”

Paltamolaislähtöinen kirjailija sijoitti He ovat suolaa ja valoa -uutuusromaaninsa Israeliin, joka on kiehtonut häntä vuosikymmeniä. Teoksen keskiössä on kysymys siitä, kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään vakaumuksensa vuoksi.

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Israel on kiehtonut kirjailija Terhi Törmälehtoa 1990-luvulta lähtien, jolloin hän voitti Paltamon yläkoululaisista kootun joukkueen kanssa valtakunnallisen Raamattu-tietokilpailun.

Mestaruus vei nuoret palkintomatkalle Israeliin, missä Törmälehto vaikuttui muun muassa ensimmäistä kertaa näkemästään