Sotkamo sijoittuu tuoreessa Alueiden tutkimuksessa Suomen 30 elinvoimaisimman kunnan joukkoon. Tutkimus kattaa Manner-Suomen kaikki 293 kuntaa. Ilmakuva Sotkamon keskustasta. Kuva: Noora Limnell

Sotkamo nousi elinvoimallaan Suomen kuntien kärkikastiin – kunnanjohtaja kertoo, mitä on tehty oikein

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Sotkamo erottuu edukseen tuoreessa Alueiden tutkimuksessa sijoittumalla Suomen 30 elinvoimaisimman kunnan joukkoon.

– Sotkamo on ehdottomasti Kainuun kirkas tähti. Sillä on muuttovetovoimaa, työllisyys kunnossa ja esimerkiksi yritysten liikevaihto on korkea, listaa tutkimuksen tehneen suunnittelu- ja