Oi niitä aikoja -näyttely on nähtävissä Missio Galleriassa koko heinäkuun ajan. Kuva: Maria Hoppania

Sotkamon Missio Galleria on nostalgiaa pullollaan – katso kuvat Kainuun Mobilistien juhlanäyttelystä

Oi niitä aikoja -näyttely vie aikamatkalle, ja lisäksi sen tarkoituksena on virkistää torielämää, kertoo Kainuun Mobilistit ry:n hallituksen jäsen Veijo Väisänen.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Missio Galleria on täynnä nostalgiaa koko heinäkuun ajan. Oi niitä aikoja -näyttely on Kainuun Mobilistien 45-vuotisjuhlanäyttely, jossa on esillä vanhaa arkitavaraa kerhon jäsenten kokoelmista. Näyttelyn järjestämiseen osallistuneet jäsenet ovat pääasiassa sotkamolaisia.

