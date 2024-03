Kotimaa

Useimmissa kaupungeissa on puolityhjiä uusia kerrostaloja ja rakentamattomia tontteja odottamassa parempia aikoja. Kuva: Teppo Kuittinen

Suomalaisten into euriboreihin on suuri syy asuntomarkkinoiden jumittumiseen – rakentamisen toipuminen odotettuakin hitaampaa

Eri puolilla Suomea on puolityhjiä vastavalmistuneita kerrostaloasuntoja ja rakentamattomia tontteja hyvillä paikoilla. Rakennusteollisuuden ekonomisti Jouni Vihmo sanoo, etteivät rakennusliikkeet saa lainaa ainakaan sellaisella hinnalla, jolla pystyisi jotain rakentamaan.

Teppo Kuittinen Kainuun Sanomat

Suomen asuntomarkkinoiden äkkijarrutus on ollut äkillinen ja raju. Tähän yksi iso syy on suomalaisten into käyttää vaihtuvia korkoja asuntolainoissaan.

Monessa muussa Euroopan maassa tyypillinen tapa on valita kiinteä korko asuntolainalle.

Viime vuosien nollakorkojen maailmassa kiinteä korko on ollut