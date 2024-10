Kotimaa

Espanjassa auton vuokraaja voi törmätä yllätyksiin. Viiden metrin pysäköintikieltoa ennen ja jälkeen suojatien ei täällä kunnioiteta, vaan viimeisetkin paikat otetaan aina hyötykäyttöön. Kuva: Kari Pitkänen

Suomalaisyrittäjät haastavat Espanjan auringon alla kilpailijoita lupaamalla, ettei autoon liity ansoja – Luottokorttia ei vinguteta tyhjästä

Naantalilainen pariskunta teki kohta kaksi vuotta sitten rohkean päätöksen ja perusti autovuokraamon Espanjan Costa Blancalle. Torreautossa asioidessa ei tehdä katevarauksia luottokortilta, eikä matkan jälkeisiä ylimääräisiä kuluja tarvitse pelätä.

Kari Pitkänen, teksti ja kuvat Kainuun Sanomat

Smile, you are in paradise. Hymyile, sillä olet paratiisissa. Tarjoilijan T-paidan selkämyksen iskulause vastaa hyvin niitä mielikuvia, joita tuhansilla suomalaisilla on lomamatkoista Espanjaan. Lämmintä, leppoisaa ja loppumatonta paistattelua valossa ja lämmössä.

Naantalilaisille Satu ja Marko Pulkk