Kotimaa

Ylähuulen alle laitettavat nikotiinipussit ovat samankaltaisia kuin nuuskapussit, mutta nikotiinipusseissa ei ole tupakkaa. Kuva: Teppo Kuittinen

Suomi on nikotiinin käytön villi länsi – Nikotiinipusseja saa jopa nallekarkin makuisina, ja lapsetkin saavat pitää niitä hallussaan

Nikotiinipusseja on saanut yli vuoden ajan myydä hämmentävän vapaasti. Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen sanoo, että edes mielikuvitus ei ole rajana nikotiiniteollisuudelle.

Teppo Kuittinen Kainuun Sanomat

Suomi on ollut reilun vuoden ajan nikotiinin käytön villi länsi. Taustalla on puutteellinen lainsäädäntö, joka johti viime vuoden huhtikuussa äkilliseen muutokseen. Sen myötä nikotiinipussien myyntiä on säännelty poikkeuksellisen kevyesti.

Nikotiinipussit ovat varsin samankaltaisia kuin nuuskapussit.