Suomussalmelta kotoisin oleva Aleksi Keränen on nuorin osallistuja tämän kauden Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa

Aleksi Keränen avioitui tv-ohjelmassa etelä-Suomessa asuvan Riian kanssa.

Aleksi Keränen (26) ja hänen vaimonsa Riia (30) romanttisissa tunnelmissa häämatkallaan Italiassa. Kuva: MTV / Viivi Häkkinen

MTV:n Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on tänä syksynä mukana 26-vuotias Aleksi Keränen, joka on ohjelman kauden nuorin osallistuja. Nykyisin Oulussa asuvalla Keräsellä on kainuulaiset juuret, sillä hän on viettänyt lapsuutensa Suomussalmella.

Keränen avioitui ohjelmassa eteläisessä Suomessa asuvan