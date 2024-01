Paikallisuutiset

Miia Luoto-Ellä oli Ärjänsaaressa lammaspaimenena kesällä 2022. Kuva: Jussi Pohjavirta

Taas pääsee lammaspaimeneksi Ärjään - täsmäapua luonnonsuojeluun

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Haku Metsähallituksen suosituille Paimenviikoille 2024 on alkanut. Vanhan maatalouden perinneympäristökohteita on eri puolilla Suomea yhteensä 15. Kainuussa kohteena on jälleen Ärjänsaari Oulujärvellä.

Metsähallituksen mukaan Paimenviikot ovat täsmäapua, jolla suojellaan Suomen uhanalaisinta luontoa.