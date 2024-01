Paikallisuutiset

Pakkanen ei espanjalaisia pelottanut. Kuvassa Tarleena Ylönen Hotelli Kalevalasta sekä Edvard Xandri ja Alex Hernando. Kuva: Mari Heikura

Tasavertaisuus näkyy Hotelli Kalevalan toiminnassa ‒ ”Me koemme olomme mukavaksi samanlaisten kesken”

Homoyhteisössä matkakohteen turvallisuus ja samanhenkinen seura ovat tärkeitä. Espanjalaiset matkanjärjestäjät tutustuivat Kuhmon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Mari Heikura Kainuun Sanomat

Hotelli Kalevalan etuoven ikkunassa Kuhmossa on tarra: We speak gay. Hotellin henkilökunta on käynyt koulutuksen, jossa opitaan kohtaamaan jokainen asiakas omanlaisenaan. Hotelli haluaa vahvasti viestiä ulospäin, että heille kaikenlaiset ihmiset ovat tervetulleita, kertoo markkinointipäällikkö Tarle