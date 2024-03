Paikallisuutiset

Anu Korhonen tutki keskiviikkona Tavarakirppiksen valikoimaa Kajaanissa. Kuva: Inka Hurskainen

Täyden palvelun kirpputorien suosio kasvaa – Kainuun kirppiksillä vuokrattavien itsepalvelupöytien määrä väheni yllättäen

Sotkamossa ja Kajaanissa toimivissa kirpputoriyrityksissä on käytössä täyden palvelun malli, jonka kysyntä on kajaanilaisyrittäjän mukaan kasvussa. Mallissa kirpputorit itse hinnoittelevat ja myyvät asiakkaan tuomat tuotteet. Sosiaalisessa mediassa on virinnyt vilkasta keskustelua siitä, että itsepalvelumyyntipaikkoja onkin Kainuussa nyt aivan liian vähän. Myös tuotteiden omistuksen siirto kirppisyritykselle hämmentää.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Meidän Kajaani, uudet tuulet! -Facebook-ryhmässä on virinnyt keskustelua siitä, että Kainuun harvoilla kirpputoreilla on asiakkaille vuokrattavia myyntipöytiä eli itsepalvelupaikkoja nyt aivan liian vähän.

Suomessa kirpputoreilla on yleistynyt täyden palvelun malli.